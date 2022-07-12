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Долар злетів: який курс валют в обмінниках сьогодні, 12 липня
В обмінниках 12 липня 2022 року за долар стали просити 37,10 гривень. Курс євро також зріс до 37,55 гривні, злотий продають по 7,85 гривні.
Долар з кінця минулого тижня подорожчав на 1,5 гривні.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 35,90 грн (35,40 – 11 липня)
- продаж – 37,10 грн (36,55 – 11 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 36,10 грн (35,85 – 11 липня),
- продаж – 37,55 грн (37,10 – 11 липня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 7,60 грн (7,60 – 11 липня),
- продаж – 7,85 грн (7,80 – 11 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривні за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 12 липня становить 29,5109 грн. за євро (-0,1901 грн.).
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