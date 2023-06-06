Стало відомо коли почнеться підтоплення Херсона та інших населених пунктів

Очікується, що рівень води на зруйнованій дамбі Нова Каховка досягне «критично високого» рівня приблизно до 11:00 за Київським часом, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі національного телебачення.

“Вода піднімається. Ми бачимо часткове підтоплення населених пунктів. Дійсно, стік річки збільшився”, – сказав Самойленко.

Особливо постраждає місто Херсон, зазначив Самойленко, зазначивши, що постраждають також окремі ділянки в низовинах річок Дніпро та Інгулець.

Самойленко додав, що лікарні перебувають у стані бойової готовності і всі, хто потребує евакуації, будуть евакуйовані.

Критично важлива дамба Нової Кахови перетинає річку Дніпро, головну водну артерію, що проходить через південний схід України. Нижче за течією є кілька міст і містечок, у тому числі Херсон, місто з приблизно 300 000 жителями до вторгнення Москви.