Приват или Mono: украинцам рассказали, какой банк лучше

Новый формат финансового сервиса, который вообще не предусматривает наличия физических отделений, приобретает все большую популярность. В Украине самым известным банком такого формата является monobank. В последние годы он укрепил свои позиции на финансовом рынке страны, но до государственного ПриватБанка все же дотянуться не смог. О тайнах успеха Привата, даже перед лицом новых тенденций банковского дела, рассказал председатель правления финучреждения Герхард Бьош.





По его мнению «мода» на необанки является достаточно неустойчивой, но и недооценивать их не стоит. Опираясь на свой опыт, Бьош отмечает, что только небольшой процент банков такого формата достигает успеха. В частности, в Евросоюзе такие финансовые сервисы не слишком популярны. Но все же они играют свою особую роль на рынке.

«Появление необанкив в Европе принесло огромную пользу всей банковской системе, заставляя финучреждения классического образца оптимизировать свою работу. То есть банки улучшают свое качество обслуживания и веб-сервисы, а необанкы выступают всего лишь мотиваторами к качественным преобразованиям», – рассказывает Бьош.

Что касается ПриватБанка, то он также нарастил свою мощь не в последнюю очередь благодаря желанию достойно конкурировать с monobank, особенно в техническом аспекте. Есть в Привата и ряд других преимуществ и достижений, до которых Mono еще очень далеко:

позиция на финансовом рынке, размер клиентской базы и клиентского портфеля;

инновационные технологии и мобильный банкинг, который не уступает ни одному из необанков Украины;

размер сети ПриватБанка.

Председатель правления государственного банка также подчеркнул, что одним из важнейших плюсов ПриватБанка является наличие как онлайн-банкинга «Приват24», так и сети филиалов по всей стране. Тогда как необанкам доступна только возможность расширения клиентской базы среди веб-пользователей.

Между тем тенденция к появлению новых онлайн-банков и не думает угасать. В частности, уже в ближайшее время в Украине появятся еще три необанка образца monobank.