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Евро пошел вниз после взлета: курс валют на четверг, 21 июля

20.07.2022
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Обмін валют

Европейская валюта продолжает плавать в Украине. После вчерашнего резкого удорожания Национальный банк Украины решил снизить ее стоимость. На 21 июля НБУ установил курс евро на уровне 29 гривен и 80 копеек. В сравнение со средой, Евро подешевел на 20 копеек.

Упали в цене и другие европейские валюты. Злотый опустился на 7 копеек. В четверг за него будут просить 6 гривен и 23 копейки. Румынский лей потерял 4 копейки и будет торговаться на уровне 5 гривен и 3 копеек.

Доллар продолжает торговаться по фиксированной цене – 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 21 июля 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 20,183
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2646
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,2401
KRW 100 Вона 2,2277
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7267
DKK 1 Данська крона 4,0039
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 29,8064
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5451
JPY 10 Єна 2,1175
PLN 1 Злотий 6,2313
INR 10 Індійська рупія 3,6547
CAD 1 Канадський долар 22,7125
HRK 1 Куна 3,9669
MXN 1 Мексиканське песо 1,4265
MDL 1 Молдовський лей 1,5147
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,4797
NZD 1 Новозеландський долар 18,2755
NOK 1 Норвезька крона 2,9417
ZAR 1 Ренд 1,7136
RUB 10 Російський рубль 5,3041
RON 1 Румунський лей 6,0343
IDR 1000 Рупія 1,9516
SGD 1 Сінгапурський долар 20,9968
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,5042
KZT 100 Теньге 6,075
TRY 1 Турецька ліра 1,6627
HUF 100 Форинт 7,452
GBP 1 Фунт стерлінгів 35,0225
CZK 1 Чеська крона 1,217
SEK 1 Шведська крона 2,8493
CHF 1 Швейцарський франк 30,1535
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3309

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20.07.2022
1 хвилина на прочитання
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