Евро пошел вниз после взлета: курс валют на четверг, 21 июля

Европейская валюта продолжает плавать в Украине. После вчерашнего резкого удорожания Национальный банк Украины решил снизить ее стоимость. На 21 июля НБУ установил курс евро на уровне 29 гривен и 80 копеек. В сравнение со средой, Евро подешевел на 20 копеек.





Упали в цене и другие европейские валюты. Злотый опустился на 7 копеек. В четверг за него будут просить 6 гривен и 23 копейки. Румынский лей потерял 4 копейки и будет торговаться на уровне 5 гривен и 3 копеек.

Доллар продолжает торговаться по фиксированной цене – 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 21 июля 2022