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Евро пошел вниз после взлета: курс валют на четверг, 21 июля
Европейская валюта продолжает плавать в Украине. После вчерашнего резкого удорожания Национальный банк Украины решил снизить ее стоимость. На 21 июля НБУ установил курс евро на уровне 29 гривен и 80 копеек. В сравнение со средой, Евро подешевел на 20 копеек.
Упали в цене и другие европейские валюты. Злотый опустился на 7 копеек. В четверг за него будут просить 6 гривен и 23 копейки. Румынский лей потерял 4 копейки и будет торговаться на уровне 5 гривен и 3 копеек.
Доллар продолжает торговаться по фиксированной цене – 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 21 июля 2022
|Код цифровий
|Код літерний
|Кількість одиниць валюти
|Назва валюти
|Офіційний курс
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|20,183
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|17,2646
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|15,2401
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,2277
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|3,7267
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|4,0039
|840
|USD
|1
|Долар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Євро
|29,8064
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,5451
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,1175
|985
|PLN
|1
|Злотий
|6,2313
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|3,6547
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|22,7125
|191
|HRK
|1
|Куна
|3,9669
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,4265
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,5147
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|8,4797
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|18,2755
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|2,9417
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,7136
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|5,3041
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|6,0343
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|1,9516
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|20,9968
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|38,5042
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,075
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|1,6627
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,452
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|35,0225
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,217
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|2,8493
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|30,1535
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|4,3309
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