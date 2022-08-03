Українцям назвали п’ять правил збереження здоров’я зубів влітку

Влітку у людей змінюються харчові звички: вони їдять більше морозива та ягід та п’ють газировку, все це впливає на зубну емаль та провокує карієс, розповів лікар стоматолог Віталій Фурик. У розмові з GSMinfo він назвав п’ять правил збереження здоров’я зубів у спекотну пору року.





Влітку у сезон відпусток потрібно займатися профілактикою хвороб зубів, наголосив стоматолог. За його словами, спека загострює хронічні стоматологічні захворювання, тому щоб уникнути проблем перед відпусткою, потрібно заздалегідь пролікувати зуби. Так можна уникнути ситуації, коли далеко від дому доведеться звертатися за допомогою до незнайомого фахівця.

Віталій Фурик нагадав, що здоров’ю зубів шкодять температурні контрасти. За його словами, не варто захоплюватися такими поєднаннями, як кава з морозивом чи охолоджений лимонад із гарячою кукурудзою. Раз на день це не зашкодить, але три рази вже цілком можуть негативно позначитися на стані емалі, попередив він.

У розмові з GSMinfo стоматолог нагадав правило, про яке багато хто забуває: обполіскувати рот потрібно після кожного прийому їжі. «У відпустці не втриматися від частих перекуів, що складаються з кислих фруктів та ягід, що робить емаль чутливою. Після кожного прийому їжі використовувати зубну пасту навряд чи вдасться. Набагато легше застосовувати ополіскувач, тому запасіться рідким засобом для чутливих зубів», – порадив він.

На стан всього організму та зубів зокрема впливає зневоднення: у сухій порожнині рота активно розмножуються бактерії, уточнив він.

«При виборі напоїв вибирайте ті, які не викликають спраги та не містять цукор. Замість того, щоб налягати на каву, алкоголь, соки, енергетики та колу, пийте більше зеленого чаю, мінеральної води та молока», — рекомендував лікар.