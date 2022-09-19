Кабмін змінив правила нарахування субсидій: хто отримає допомогу від держави

В Україні за час війни суттєво збільшилася частка громадян, що потребують допомоги з оплатою комунальних послуг. Це пов’язано із втратою 40% українців стабільного доходу, а також вимушеним переїздом мешканців окупованих та охоплених бойовими діями територій. З огляду на ситуацію в країні Кабінет міністрів прийняв рішення змінити правила надання субсидій, разом з тим значно спростивши цю процедуру. Хто тепер може отримати субсидію та як це зробити?





Згідно з документом, схваленим урядом на плановому засіданні 16 вересня, субсидію призначатимуть з огляду на поточні доходи громадянина. Раніше ж враховувалася зарплатня чи пенсія за останні пів року.

Також Кабмін розширив перелік установ, де можна буде подати заявку на отримання субсидії. До нього увійшли:

ЦНАПи;

представництва Пенсійного фонду України;

органи місцевого самоуправління;

управління соцзахисту.

Самі ж повноваження з нарахування субсидій міністри повністю передали ПФУ. Таке рішення виглядає цілком логічним, адже більшість отримувачів житлово-комунальних субсидій – це пенсіонери. До того ж виплати стануть більш централізованими, адже в всі доходи отримувачів субсидії чи претендентів на неї буде видно у єдиній системі.

Згідно з рішенням Кабміну від 16 вересня право на отримання субсидії мають громадяни, які:

є власниками кількох квартир чи будинків, отриманих у спадок;

входять у склад домогосподарства, але на час війни виїхали за кордон;

мають заборгованість по оплаті комунальних послуг, що утворилася під час війни.

Подати заявку на отримання субсидії можуть навіть біженці, що наразі знаходяться за кордоном, а також мешканці окупованих територій. Подача заявки в такому випадку здійснюється через електронний кабінет та підтверджується електронним підписом. При цьому внутрішньо переміщені особи за новими правилами можуть завернутися по субсидію як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного проживання.