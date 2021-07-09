Мобільним операторам дозволили списувати гроші з українців без їх відома

Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) відхилила пропозицію змінити правила надання операторами платних послуг абонентам. Дані приписи мали бути скореговані для того, щоб стримати операторів від нав’язування непотрібних клієнтам платних послуг. Йдеться насамперед про сервіси розважальної та інформаційної тематики.





Небажані контент-послуги стали справжньою напастю для українців, та невичерпним джерелом доходу для мобільних операторів. За офіційними даними з рахунків абонентів знімають близько 1,5 млрд грн щорічно за сервіси, які вони не використовують. Тоді як загальний обсяг ринку контент-послуг сягає 3 млрд грн. Виходить, що додатковими можливостями користується лише половина абонентів з усіх, хто за них платить.

Насправді із 3-мільярдного обороту на долю мобільних операторів випадає лише третина коштів. Решту отримують контент-агрегатори, та інші суб’єкти ринку, що беруть участь у цій великій афері. Та й 1 млрд грн – куш не малий. Отож оператори раді старатися. Вони щодня вигадують все нові й нові способи підключити абоненту послугу, яка йому зовсім не потрібна.

Наявні правила щодо надання та підключення телеком-послуг одного разу вже збиралися змінити. НКРЗІ два роки тому внесла пропозицію щодо їх корегування. За задумом ініціаторів новації абонент повинен був пройти два етапи погодження на підключення послуги, в тому числі письмовий.

Ще одна ідея членів Нацкомісії стосувалася заборони надання послуг клієнтам, на рахунках яких не було потрібної суми коштів. Оператор повинен був також пояснити абоненту, як відмовитися від даного сервісу.

Та позитивним змінам не судилося статися. Профільну Національну комісію покинув головний ініціатор нововведень Володимир Гресько. Члени оновленого складу комісії не підтримали ідею попередника. Отож документ було відкликано на доопрацювання, й наразі його перспективи невідомі.