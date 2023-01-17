Тисяча доларів за 1 копійку: що особливого в монеті, за яку готові платити такі шалені гроші

В Україні монету номіналом 1 копійка готові придбати майже за 40 тис. грн. Монета була випущена в 2010 році та має одну особливість. Замість звичної нержавіючої сталі, характерної для цього номіналу, цінна копійка була викарбувана з чистого срібла.

Оголошення про продаж монети її власник розмістив на популярному онлайн-аукціоні Violity. В описі до лоту він вказав такі характеристики унікальної копійки:

не підлягала реставрації;

не має видимих дефектів.

Незвичний вибір металу для карбування 1 копійки став приводом до того, що вона вже з перших днів на аукціоні привернула до себе увагу десятків колекціонерів та нумізматів. Хоча зазвичай монети такого номіналу не користуються великою популярністю.

За данами спеціалізованого ресурсу для нумізматів «Монети-ягідки» нові обігові монети номіналом 1 копійка вкрай рідко продають по одній штуці. Зазвичай їх виставляють на торги у банківських ролах, до яких входять від 100 до 150 монет.

Які 1-копійкові монети вважаються цінними?

Існує лише кілька видів монет номіналом 1 копійка, за які колекціонери справді готові платити чималі гроші. Зокрема це 1 копійка 1992 року карбування, що належить до різновиду 1.11АЕ. Така монета відрізняється від інших наступними ознаками:

правий верхній листок має заокруглену верхівку;

ягоди більшого розміру, ніж на інших монетах цього номіналу.

До топу найцінніших монет номіналом 1 копійка також входять екземпляри 1996 року випуску таких різновидів:

1БА – вирізняється великими ягодами;

1БВ – навпаки, ягідки менші, ніж на решті монет.

Варто зазначити, що колекціонери також високо цінують монети, що мають видимий брак карбування. Наприклад ті, у яких однакові аверс та реверс або одна зі сторін є дзеркальним відображенням іншої. Дорого продати можна й пробні монети, а також грошові знаки, що були випущені обмеженим тиражем.