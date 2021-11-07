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Реальна небезпека: чому не варто прикрашати холодильник магнітиками

07.11.2021
1 хвилина на прочитання
магніти на холодильнику

Колекціонування магнітів є улюбленою традицією мільйонів людей по всьому світу, адже таким нехитрим чином можна не лише надати своєму будинку індивідуальності, а й назавжди зберегти пам’ять про відвідані місця.


Найчастіше місцем збору таких елементів декору є холодильник, проте це не так безпечно, як може здатися на перший погляд.

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Справа в тому, що магніти, розташовані на холодильнику, можуть завдавати людині цілком відчутної шкоди, що вже неодноразово було доведено вченими.

Фахівці з’ясували, що на старих холодильниках, які не можуть похвалитися наявністю спеціального захисту, магніти створюють поля, які проникають усередину та негативно впливають на продукти. У новій техніці про таку проблему можна не турбуватися.

При цьому любителям магнітів, у яких встановлені кардіостимулятори, слід бути дуже обережними, адже магнітні поля можуть порушити роботу техніки, що може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям.

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07.11.2021
1 хвилина на прочитання

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