Дорога вода: стало відомо, де в Україні найбільше здорожчає водопостачання з 1 січня

Вже з січня 2022 року деяким українцям суттєво підвищать тарифи на водопостачання. Нові розцінки вже схвалила Національна комісія, що регулює галузі енергетика та компослуг (НКРЕКП). Суми в платіжках подекуди збільшаться аж до 24%.





Рекордні ціни на воду у новому році встановив запорізький «Облводоканал». За 1 куб. м води клієнти цього комунального підприємства платитимуть 65,56 грн. У трійці цінових лідерів опинилися також «Уманьводоканал» із ціною 57,5 грн, та «Бердянськводоканал» зі ставкою 57,01 грн за «куб».

Натомість мешканці столиці, не зважаючи на зростання тарифів платитимуть за водопостачання та водовідведення найменше – всього 30,38 грн за кубометр (раніше 25,32 грн).

Та навіть із найнижчим тарифом на послугу, кияни все одно потрапили у трійку лідерів за ціновим зростанням. Адже вартість води для них збільшилася аж на 20%. За цим показником столицю обійшли лише «Тернопільводоканал», де тариф збільшився на 22% (ціна 36,67 грн), та «Дніпроводоканал» – 24% (ціна 31,36 грн).

Оскільки змінити свій водоканал на інший українці не можуть, їм доведеться просто змиритися із новими цінами. Наприклад мешканцям Дніпра, що в місяць використовують 15 кубів води, доведеться платити понад 450 грн, тобто на 110 грн більше, ніж раніше. А клієнтам запорізького обласного водоканалу за ті ж самі 15 кубів доведеться заплатити майже 1000 грн.

Загалом ціни на водопостачання та водовідведення зросли у 45 водоканалів. У Національній комісії рішення про підвищення тарифів пояснюють цілою низкою чинників. По-перше, водоканалам суттєво збільшили тариф на електрику. Та й вартість теплової енергії зросла не на жарт.

По-друге, комунальні підприємства серйозно постраждали від різкого зростання вартості природного газу, який вони використовують для технологічних потреб. До того ж застарілі комунікації постійно потребують ремонту та технічного обслуговування. А це теж задоволення не з дешевих.