Екс-командувач армії США розповів, коли ЗСУ звільнять Україну: відлік пішов на місяці

Збройні сили України вже за кілька місяців відтіснять російських окупантів за кордони 24 лютого, а до літа звільнять решту захоплених територій, включно із півостровом Крим. Так вважає екс-командувач армії США генерал Бен Ходжес. Він переконаний, сповільнення наступу українських військ – явище тимчасове. Майбутня зима стане для ЗСУ справжнім «зірковим часом» і дозволить успішно втілити не одну наступальну операцію.

У прямому ефірі «Голосу Америки» знаний воєначальник наголосив, що зимові холоди жодним чином не вплинуть на ефективність українців на фронті. На рідній землі вони щохвилини відчувають потужну підтримку населення, яа домомагає їм рухатися далі не зважаючи на біль та втому. Адже надійний тил – це вкрай важливий фактор для успіху бойових дій, який часто недооцінюють.

У боротьбі з окупантами на руку українцям зіграє також величезна мотивація та допомога міжнародних партнерів. ЗСУ прагнуть захистити свою землю та близьких, зупинити фашистів нового покоління, які зазіхають на світові демократичні ідеали. І в цьому їм допомагають майже 50 країн світу, постачаючи зброю, зимове екіпірування та інші необхідні ресурси.

Натомість росіяни вже виснажили свою систему постачання і зараз відправляють на фронт щойно мобілізованих, нічого не навчених новачків. Такі вояки геть не рівня українцям і можуть стати для них лише «гарматним м’ясом».

Враховуючи всі ці фактори, Ходжес не сумнівається, що взимку українцям таки вдасться відтіснити ворога до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. А вже влітку ЗСУ зроблять останній крок до повної перемоги над ворогом – повернуть український Крим. При цьому він додав, що постачання країнами-союзниками танків суттєво підвищить боєздатність ЗСУ та прискорить перемогу України. А всі ризики, які начебто пов’язані з їх постачанням, потворно перебільшені, а тому повинні відійти на другий план.