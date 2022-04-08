Низка українців може залишитись без виплат від держави уже в травні

Вже з травня деяким українцям можуть припинити виплачувати соціальну допомогу. Про це днями повідомили у Офісі президента після проведеної наради за участю Кабінету міністрів України. Причиною такого жорсткого рішення є прогнозовано низька дохідність державного бюджету у другому кварталі.





Під час спільної наради Володимир Зеленський також обговорив з урядовцями потенційні шляхи наповнення держбюджету. Зокрема серед головних джерел фінансування чиновники виокремили допомогу від закордонних партнерів, а також спеціальні права на позики від МВФ.

Члени кабміну наголосили, що скорочення витрат на соціальні виплати можливе лише у випадку розгортання несприятливого сценарію, тобто затягування війни. Лише в такому випадку владі доведеться тимчасово припинити деякі види соціальних виплат. Якщо рішення все ж буде прийнято, його впровадять не раніше 1 травня.

Міністри також відзначили необхідність якнайскорішої активізації діяльності малого та середнього бізнесу, який запустить економіку в країні й забезпечить стабільні надходження до бюджету. Якщо ця станеться вже в поточному місяці, урядові не доведеться йти на радикальні кроки, як то припинення соціальних виплат.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за перший квартал поточного року дохідність бюджету перевищила норму аж на 10%. Це відбулося завдяки надходженням від сплати податків та стабільній роботі економіки країни у січні та лютому.

Також на нараді президент доручив Кабінетові міністрів формалізувати повне припинення будь-яких торгових стосунків із росією. Хоча фактично всі операції імпорту та експорту з країною агресором перестали проводити ще у перші дні війни.

Нагадаємо, що Кабмін днями суттєво зменшив витрати на прокурорів, суддів, парламентарів та міністрів. Завдяки такому кроку вдалося зкономити майже 73 млрд. грн, які одразу ж були перенаправлені на потреби Збройних сил України.

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