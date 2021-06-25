Для чего нужны приточные проветриватели?

Приточные проветриватели — современный способ решить проблему с недостатком свежего воздуха в доме или квартире. Они позволяют воздуху с улицы поступать внутрь, задерживая при этом пыль и насекомых.





Типы приточных клапанов

Первый популярный тип приточных проветривателей — модели, которые можно монтировать на окно. Такие клапаны устанавливаются непосредственно в оконный профиль. Размер вентиляционного отверстия у оконных приточных проветривателей ограничен размерами самого окна, поэтому через него может пройти меньше воздуха, чем через проветриватель в стене. Свежий воздух, который поступает через него, направляется в верхнюю часть помещения, благодаря чему лучше смешивается с внутренней воздушной массой и не приводит к резкому изменения температуры.

Также существуют стенные проветриватели, которые чаще можно встретить в частных домах. Для их установки необходимо проделать сквозное отверстие в несущей стене, поэтому лучше всего монтировать их еще на этапе строительства дома. Стеновые приточные клапаны позволяют пропускать много воздуха за единицу времени и оснащены системами регулировки производительности.

Как работают проветриватели?

Многие приточные клапаны бытового типа используют в работе разницу в давлении воздуха снаружи и внутри помещения. Если она составляет хотя бы 10 Па, устройству для работы не нужно электричество. Вот три условия, при которых работа проветривателя будет эффективной:

температура на улице составляет не более +5 °С;

в доме/квартире присутствует вентиляция;

воздух может перемещаться между комнатами (например, сквозь зазоры под дверьми).

Для чего нужен приточный проветриватель?

Приточные проветриватели обеспечивают нормальное поступление свежего воздуха внутрь помещений. Это позволяет улучшить микроклимат, предотвращает развитие грибка и плесени. В отличие от открытых окон, через которые в комнату может залететь насекомое или мусор, проветриватель не пропускает их.

Советы по выбору проветривателя

Вот несколько полезных советов, которые стоит учесть при выборе проветривателя:

Производительность устройства нужно выбирать, отталкиваясь от площади помещений. Притока в 50 м3//час хватит для небольших помещений. Для больших площадей лучше выбрать проветриватель производительностью 100-200 м3/час. Наличие нескольких режимов работы позволит точнее настроить проветриватель. Для бытового использования лучше выбирать модель с низким уровнем шума. Хорошо себя зарекомендовали проветриватели Вентс. Они обладают длительным сроком эксплуатации и высоким качеством.

Один раз купив проветриватель, вы надолго забудете о проблемах с вентиляцией и микроклиматом.