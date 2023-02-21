Стосується клієнтів Привату та Ощаду: що буде, якщо помилитись в номері карти при переказі

Помилки під час переказу коштів не рідкість. Одна невірна цифра в номері карти, і ваші гроші вже «полетіли» не туди. Чи можна повернути втрачену таким чином суму? Шансів небагато, та вони все ж є. Експерти розповіли, що робити в такій ситуації.

Перш за все потрібно дізнатися, хто все ж таки отримав ваші гроші. Якщо транзакція була проведена між картками одного банку, зробити це буде нескладно. Достатньо звернутися до вашого банку та пояснити ситуацію. Працівники фінустанови знайдуть в базі даних потрібного клієнта та зв’яжуться з ним. Хоча спершу вони проведуть власну перевірку, щоб переконатися, що це не чергова шахрайська схема.

Якщо ж кошти було надіслано на карту іншого банку, тут вже можуть виникнути певні труднощі. Звертатися в службу підтримки банку, клієнтом якого є відправник, немає жодного сенсу. Адже він не має доступу до клієнтських баз інших фінансових установ. У цьому випадку можна написати чи подзвонити до банку-отримувача та попрохати про допомогу.

Але навіть якщо отримувача вдасться знайти, він все ще може відмовитися повернути ваші гроші. І тоді знайти інший вихід з ситуації буде вкрай складно.

Траплялися випадки коли після відмови отримувача повернути гроші постраждалий клієнт звертався до суду. Але такі справи мають невеликі шанси на успіх. Хоча відомий випадок, коли позивачу таки вдалося домогтися свого. У суді він довів, що гроші, переказані отримувачу, не були оплатою за товари чи послуги. Тобто він присвоїв їх неправомірно.

Є ще один спосіб повернути гроші, помилково надіслані не на ту карту. Можна переказати на цю ж карту символічну суму і в полі «Призначення платежу» пояснити ситуацію отримувачу. Але цей спосіб подіє лише якщо вам попалася добросовісна людина.

Загалом ситуація з помилковим переказом може мати сумні наслідки. Особливо якщо сума цього переказу була значною. Тож варто уважно перевіряти реквізити отримувача перед проведенням транзакції, щоб вберегти себе від таких безглуздих помилок.