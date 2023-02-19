Що буде з курсом долара на порозі весни: експерт озвучив свій прогноз
Низка макроекономічних факторів дозволяє розраховувати, що коливання курсу долара в найближчі 2 місяця будуть мінімальними.
Курс долара в Україні протягом поточного тижня, тобто з 20 по 26 лютого, суттєво не зміниться. За прогнозами експертів вартість «зеленого» в банках і обмінниках буде коливатися у межах 39,5 та 41 грн. Причому тенденція до стабілізації курсу збережеться і з приходом весни.
Про це розповів голова департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Зокрема він детально пояснив, які фактори сприяють такій ситуації на валютному ринку України. Зокрема це:
- помірна інфляція (менше 1% за перші півтора місяця 2023 року);
- збалансовані попит та пропозиція на готівкову іноземну валюту (завдяки валютним інтервенціям Нацбанку);
- фінансова допомога від міжнародних партнерів (до 4 мільйонів доларів щомісяця);
- незмінна облікова ставка Національного банку (на рівні 25%);
- «заморожений» офіційний курс;
- регулярні валютні вливання завдяки зерновій угоді (гроші, виручені з експорту зерна);
- допомога від міжнародних партнерів у військовій та матеріально-технічній сферах;
- героїзм та самовідданість ЗСУ.
Всі ці фактори дозволяють експертам досить впевнено робити прогнози на курс. Звісно вартість долара в Україні буде мінімально коливатися, адже ринок – це свого роду живий організм. Але ці коливання протягом поточного тижня не перевищать 0,5 грн.
Що буде з доларом навесні
Герман Марченко зазначив, що глобальної зміни курсу долара українці можуть не боятися ще принаймні півтора місяця. Усі перелічені вище фактори стабільності будуть підтримувати курс в межах 39-41,5 грн/$ орієнтовно до середини квітня.
Інфляція обіцяє й надалі бути помірною і навесні навряд перетне межу у 1,8%. Не очікують в НБУ сюрпризів і від міжнародних партнерів. А якщо зовнішня допомога буде надходити стабільно, дефіциту бюджету, як і різких стрибків курсу не буде.
Який курс долара зараз
Станом на неділю 19 лютого курс готівкового долара складав 39,5 грн/$ на покупку та 39,95 грн/$ на продаж. На чорному ринку «американець» торгувався за 39,8 грн/$ та 39,9 грн/$ на покупку і продаж відповідно. При цьому офіційний курс долара, зафіксований Нацбанком, становить 36,56 грн/$.
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