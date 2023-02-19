Що буде з курсом долара на порозі весни: експерт озвучив свій прогноз

Курс долара в Україні протягом поточного тижня, тобто з 20 по 26 лютого, суттєво не зміниться. За прогнозами експертів вартість «зеленого» в банках і обмінниках буде коливатися у межах 39,5 та 41 грн. Причому тенденція до стабілізації курсу збережеться і з приходом весни.

Про це розповів голова департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Зокрема він детально пояснив, які фактори сприяють такій ситуації на валютному ринку України. Зокрема це:

помірна інфляція (менше 1% за перші півтора місяця 2023 року);

збалансовані попит та пропозиція на готівкову іноземну валюту (завдяки валютним інтервенціям Нацбанку);

фінансова допомога від міжнародних партнерів (до 4 мільйонів доларів щомісяця);

незмінна облікова ставка Національного банку (на рівні 25%);

«заморожений» офіційний курс;

регулярні валютні вливання завдяки зерновій угоді (гроші, виручені з експорту зерна);

допомога від міжнародних партнерів у військовій та матеріально-технічній сферах;

героїзм та самовідданість ЗСУ.

Всі ці фактори дозволяють експертам досить впевнено робити прогнози на курс. Звісно вартість долара в Україні буде мінімально коливатися, адже ринок – це свого роду живий організм. Але ці коливання протягом поточного тижня не перевищать 0,5 грн.

Що буде з доларом навесні

Герман Марченко зазначив, що глобальної зміни курсу долара українці можуть не боятися ще принаймні півтора місяця. Усі перелічені вище фактори стабільності будуть підтримувати курс в межах 39-41,5 грн/$ орієнтовно до середини квітня.

Інфляція обіцяє й надалі бути помірною і навесні навряд перетне межу у 1,8%. Не очікують в НБУ сюрпризів і від міжнародних партнерів. А якщо зовнішня допомога буде надходити стабільно, дефіциту бюджету, як і різких стрибків курсу не буде.

Який курс долара зараз

Станом на неділю 19 лютого курс готівкового долара складав 39,5 грн/$ на покупку та 39,95 грн/$ на продаж. На чорному ринку «американець» торгувався за 39,8 грн/$ та 39,9 грн/$ на покупку і продаж відповідно. При цьому офіційний курс долара, зафіксований Нацбанком, становить 36,56 грн/$.