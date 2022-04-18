В Україні хочуть позачергово перевірити роботу ФОПів та підприємств під час війни

Незважаючи на воєнний стан, в Україні можуть відновити позапланові перевірки бізнесу. Йдеться про візити представників Мінсоцу з метою виявлення на підприємствах порушень трудового законодавства. Відповідний законопроект вже зареєструвала голова профільного комітету Верховної Ради Галина Третякова.





Авторами документу окрім уповноваженої з питань соціальної політики Третякової, є ще два десятка депутатів із фракції «Слуга народу». У зареєстрованому 5 квітня проекті закону за номером 7251 міститься пропозиція відновити державний контроль за дотримання трудового кодексу. Зробити це автори закону збираються шляхом впровадження позапланових перевірок ФОПів та інших підприємців. Причому розпочати рейди депутати хочуть негайно, тобто ще до скасування воєнного стану.

Поява такого законопроекту викликала негативну реакцію юристів. Зокрема Тетяна Ященко, партнер юридичної компанії ExpatPro, назвала ініціативу Третякової справжнім нонсенсом. Адже ще в перші дні війни український уряд прийняв постанову, яка забороняє всі планові та позапланові перевірки бізнесу до скасування воєнного стану.

Застосовувати заходи державного нагляду дозволяється лише в окремих виняткових ситуаціях. Наприклад якщо державним органам стало відомо про завищення певним підприємством цін на соціально значущі товари.

Нагадаємо, що введення державних перевірок під час війни – не перша сумнівна ініціатива Галини Третякової. Нещодавно очільниця парламентського комітету із питань соцполітики також запропонувала розширити перелік причин для звільнення працівників. Зокрема депутатка хоче дозволити роботодавцям розривати трудові договори через неможливість забезпечувати роботу підприємства під час війни.

Цю ідею Третякової, яку підтримали ще 22 нардепів, також виглядає не надто доречною. Експерти вважають, що роботодавці зможуть користуватися цим законом так, як їм буде зручно. Наприклад, якщо компанія внаслідок воєнних дій втратила свій офіс, її керівник може тимчасово організувати дистанційну роботу для свого колективу і нікого не звільняти. А може просто оголосити про неспроможність продовжити роботу й залишити без доходу десятки, чи навіть сотні працівників у розпал війни.