Росія поплатиться за все: астрологи розповіли, що буде з ворогом після перемоги України

Росія сповна розплатиться за злочини, скоєні в Україні. Вже у наступному 2023 році керівництво рф та навіть прості росіяни відчують на собі наслідки розпочатої ними війни. І хоч очільник кремля ще може зупинити чи бодай зменшити загрозу для своєї країни, він цього точно не зробить. Замість того, щоб зупинитися, путін продовжить топити свій народ у болоті безвиході та врешті-решт позбавить його будь-якої надії на майбутнє.





Про це розповіла відома українська астрологиня Анна Євремова. Вона зазначила, що програш росії у війні – це вже не припущення, а факт. Українці здолають ворога та повернуть собі контроль над усіма захопленими територіями. А росія вже з 2023 року почне стрімко падати в прірву. Народу федерації доведеться пережити такі біди, яких жоден росіянин навіть уявити не в змозі.

За словами Єфремової, успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку – це лише початок. Україна буде міцнішати з кожним днем і врешті зажене ворога у глухий кут. На початку 2023 року українські захисники повністю контролюватимуть ситуацію на фронті і триматимуть ворога у «залізному кулаку».

Астролог Дмитро Уранус погодився з колегою та додав, що положенню путіна зараз не позаздриш. Щоб він не робив, поразки росії вже не уникнути. А сам очільник кремля, продовжуючи цю криваву війну, фактично затягує петлю на власній шиї.

Уранус підкреслив, оголошена президентом рф мобілізація призведе лише до збільшення числа жертв серед росіян. Але володимир путін попри все не припинить цю війну в власної волі. Адже за програш його миттєво розірвуть власні ж поплічники.

Астролог порівняв ситуацію, яку створив російський президент, із перевернутою пірамідою проблем. Ця піраміда рано чи пізно впаде на самого путіна та розщавить його. А разом із тим позбавить російський народ будь якої надії на нормальне життя.