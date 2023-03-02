В Україні ввели нові валютні обмеження: що змінилося для українців

Національний банк України з 1 березня в черговий раз переглянув та змінив деякі зі встановлених раніше валютних обмежень. Зокрема регулятор значно спростив діяльність волонтерів, розширивши перелік товарів, які вони можуть без перешкод купувати за кордоном. Про те, як змінилося ставлення НБУ щодо витрат українців, розповіли у прес-службі відомства.

Перш за все Нацбанк додав безпілотні літальні апарати (БПЛА) до переліку товарів оборонного призначення. Тобто тепер фізособи-волонтери можуть вільно купувати «безпілотники» за кордоном, користуючись при цьому своїми гривневими картками. До переліку таких товарів також входять тепловізори, шлеми, рації, тактична форма, взуття тощо.

До речі окремий товарний код для «безпілотників», який НБУ днями додав у список дозволених покупок волонтерів, з’явився в Україні лише кілька місяців тому. Він був запроваджений законом про Митний тариф України, що набрав чинності 1 січня 2023 року.

Загалом розраховуватися за кордоном гривневими картками українських банків волонтери можуть ще з 6 серпня 2022 року. Однак купувати їм дозволено лише товари оборонного призначення з переліку, затвердженого НБУ.

З цією ж метою вони можуть купувати валюту та переказувати її за кордон. Таке правило щодо валютних операцій волонтерів діє з 4 квітня минулого року. Щоправда сума переказу обмежена 400 тис. грн на місяць (у валютному еквіваленті).

Ще одним нововведенням Нацбанку став дозвіл на перерахунок коштів фонду посольства Туреччини в Україні. Надсилати свої гроші на підтримку населення, що постраждало від землетрусу, можуть як українці, так і іноземці, що наразі проживають в Україні і володіють картками українських банків.

Також НБУ дозволив фонду турецького посольства купувати валюту і перераховувати її за кордон на користь гуманітарної місії AFAD, Міністерства внутрішніх справ Туреччини, Міністерства іноземних справ та Червоного півмісяця.

Всі згадані зміни перелічені у постанові Національного банку України від 1 березня 2023 року. Нові правила набрали чинності 2 березня, на наступний день з дати прийняття постанови.