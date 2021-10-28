Цена за доставку газа в Украине может взлететь в несколько раз

Анонсированное некоторыми газораспределительными компаниями повышение стоимости доставки ресурса не имеет никаких оснований. Информацию опровергла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ). Регулятор подчеркнул, что расценки на будущий год он утверждает только в декабре. Так что решения о подорожании услуги доставки газа пока не принято.





Как сообщили в пресс-службе Нацкомиссии, даже если тариф придется несколько скорректировать, он никак не может превысить среднего годового показателя инфляции в Украине. На данный момент этот показатель зафиксирован в пределах 11%.

НКРЭКУ попросила потребителей не поддаваться панике. Ведь все заявления газовиков, обещающих повышение тарифа в несколько раз, абсолютно голословны. Даже при всем желании они не смогут этого сделать. Регулятор просто не позволит газораспределительным компаниям выйти за принятые рамки.

Между тем некоторые операторы в своих проектах заложили просто заоблачные цены на распределение и доставку газа в дома украинцев. Наименьшее повышение анонсировал «Кировоградгаз» – 61%. А вот самую большую цену на будущий год спрогнозировал для своих клиентов «Луганскгаз» – плюс 443%. Но регулятор обещает проверить все эти анонсированные ставки на предмет экономической целесообразности и умерить аппетиты газовиков.

«Объявленные операторами газовых сетей намерения касательно повышения цен для Национальной комиссии означают лишь то, что все эти цифры нужно подвергнуть детальной проверке. Каждое предложение о повышении цены должно быть экономически обосновано, а иначе это просто финансовая манипуляция», – отметили в НКРЭКУ.

Регулятор пообещал потребителям уладить ситуацию с газовиками и не допустить повышения цен без серьезных на то аргументов. Поэтому не стоит паниковать раньше времени и откладывать деньги на зимнюю коммуналку. Ведь Национальная комиссия удержит цены на доставку и распределение газа в разумных пределах.