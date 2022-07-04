Один постріл з американської HIMARS обходиться у 4.5 мільйона гривень

Сьогодні на Донбасі українська армія вже активно використовує американські ракетні комплекси HIMARS, які для України постачають Сполучені Штати. З цією зброєю ЗСУ отримало змогу наносити по ворогові максимально точні та прицільні удари, тож поява ракетного комплексу вже змінила розстановку сил на полі бою на користь українських захисників.





Ураження цілей американською зброєю ведеться дуже обережно, тому що лише один запуск ракети обходиться Україні приблизно у 155 тисяч доларів, або 4 580 000 гривень за поточним курсом. Тому високоточна зброя застосовується насамперед для ураження складів боєприпасів, штабів окупантів та місць розташування живої сили ворога.

Щоб зробити влучний постріл американською ракетою, достатньо ввести в систему точні координати, це потребує не більше однієї хвилини. Потім зброя працює вже автоматично.

Після успішного влучання в ціль ракетний комплекс переміщують на безпечну ділянку, що є можливим завдяки здібності пристрою розвивати значні швидкості та оперативно готуватись до роботи вже на новому тимчасовому місці дислокації.

Нагадаємо, що нещодавно на озброєння ЗСУ потрапили американські ракетні комплекси HIMARS – це далекобійна зброя високої точності, що має можливість влучно поцілити в об’єкти на відстані до 80 кілометрів. Високоточні ракети вже успішно вражали кілька ворожих складів БК, командних пунктів окупанта та місць дислокації ворога в тилу. Надсучасну потужну зброю використовують одразу на кількох напрямках зіткнення – в Харківській області, на Донбасі тощо.