Долар знову виросте: експерти розповіли, де зупиниться картковий курс

В Україні з початку війни діє аж три різних курси валют – міжбанківський, картковий та готівковий. Всі вони відрізняються між собою подекуди аж на 20%. Ця неоднозначна ситуація викликає низку проблем і регулярно обговорюється у Національному банку. Особливо невдоволений регулятор співвідношенням готівкового та карткового курсів. Однак за словами провідних експертів ринку, вже зовсім скоро карткова вартість долара почне стрімко рости.





Потрійний курс та його наслідки

На сьогоднішній день картковий курс завис між 32 та 33 гривнями за долар. Тоді як офіційний міжбанківський курс не перевищує 29,55 грн/дол, а готівковий знаходиться в околі 35-36 грн/дол. Така різниця між вартістю різних форм валюти в останні кілька місяців активно використовується підприємливими українцями. Вони займаються так званим «валютним туризмом»: знімають долари чи євро за кордоном та реалізують їх в Україні по готівковому курсу.

Саме питання «валютного туризму» зараз є найбільш болючим для НБУ, проте вирішити його не так вже й легко. Деякі банки намагаються знизити популярність такого способу заробітку за рахунок високої комісії на зняття готівки. Вони беруть з кожної такої операції по 4% від суми, чи навіть більше. Однак це не допомагає, адже валютники все одно примудряються знаходити банки з найменшою комісією, відкривають у них картки і продовжують заробляти на різниці курсів.

Ріст карткового курсу як панацея від валютних спекуляцій

Єдиний спосіб побороти явище «валютного туризму» це підняття карткового курсу. Саме до цього, на думку експертів, і вдасться Нацбанк. Як зазначив фінансовий аналітик Іван Угляниця, перший крок у цьому напрямку регулятор вже зробив. Після збільшення облікової ставки з 10 до 15% гравці ринку одразу ж зрозуміли, що таким чином Нацбанк готує плацдарм до збільшення фіксованого курсу з 29,25 грн до 32, чи навіть 33 грн за дол. А така зміна міжбанківського курсу миттєво підніме вартість карткових доларів до 35-36 грн/дол.

Погоджується з колегою й провідний аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що на даному етапі росту фіксованого, а за ним і карткового курсів вже не уникнути. Загалом експерт притримується думки, що гривня продовжить слабшати, а курси долара будуть систематично підійматися в гору, причому всі три.

Єдине питання в тому, чи вдасться Національному банку в процесі зростання курсу валют зменшити розрив між їх готівковою та картковою вартістю. Бо якщо зробити цього не вдасться, про завершення ери «валютного туризму» можна поки що і не мріяти.