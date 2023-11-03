Дієтологи назвали фрукт, який зберігає молодість після 50 років

Дієтологи відмічають, що хурма корисна для уповільнення процесів старіння та збереження пігментації шкіри і волосся. Однак медики застерігають від надмірного споживання, особливо для людей із захворюваннями підшлункової залози, такими як цукровий діабет, і тих, хто схильний до утворення каменів у нирках.

Фахівці підкреслюють багатий вміст вітамінів А, В і С, а також необхідних мікроелементів, вважаючи цей комплекс поживних речовин особливо корисним в осінній період. Ці поживні речовини зміцнюють нервову систему, підвищують імунітет і допомагають організму боротися з інфекційними агентами.

Користь хурми для здоров’я поширюється на її антиоксидантні властивості, що пояснюється високим вмістом флавоноїдів і дубильних речовин, які можуть допомогти у зменшенні запалення і боротьбі з окислювальним стресом в організмі.

Хурму можна їсти свіжою, сушеною або приготованою, і її часто використовують у різноманітних кулінарних стравах, від салатів і десертів до джемів і смузі. Універсальність і багатство поживних речовин роблять хурму цінним доповненням до збалансованого раціону.