В Україні перенесли важливу виплату: гроші прийдуть у серпні двома платежами

В Україні змінили графік виплат за програмою «Національний кешбек». Кошти, які українці накопичили за травень і червень, надійдуть не в липні, а у серпні.

Йдеться про виплати в межах державної програми, за якою покупці отримують кешбек за придбання товарів українського виробництва. За поясненням пресслужби «Дії», гроші за два місяці виплачуватимуть окремо — двома платежами.

Спочатку користувачам мають нарахувати кешбек за травень. Після завершення цих виплат буде сформовано окремий реєстр за червень, і тоді українці отримають другий платіж.

Скільки можна отримати

Максимальна сума кешбеку за програмою становить 3000 грн на місяць. Тобто якщо учасник програми накопичив максимальну суму і в травні, і в червні, у серпні він може отримати до 6000 грн.

Однак ці гроші прийдуть не одним переказом, а двома окремими виплатами. Точні дати надходження коштів за травень і червень поки не оголошені.

Перевірити статус нарахування можна у застосунку «Дія». Там має відображатися інформація про сформований кешбек і картку, на яку очікується виплата.

Що буде з попередніми коштами

Окремо українцям нагадують про кешбек, який був нарахований раніше. Виплати за квітень уже почали надходити у липні, але використати ці кошти потрібно до 31 липня.

Якщо гроші не витратити до кінця місяця, вони повернуться до державного бюджету.

Для кешбеку за травень, червень і наступні місяці діятиме інше правило. Ці кошти можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Таким чином, головна зміна стосується саме графіка виплат: гроші за травень і червень українці отримають у серпні, причому двома окремими платежами.