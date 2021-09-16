Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найчастіше схильні до самотності

Згідно останніх статистичних даних проблема самотності непокоїть третину населення планети. Будь-яка людина, коли залишається сам на сам з собою, відчуває страх та відчай. Тому не дивно, що кожен старається знайти свою половинку.





Проте є такі індивідууми, що страждають від самотності частіше, ніж інші. Астрологиня Людмила Булгакова визначила три знака-самітника згідно зодіакального сузір’я.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — напористі та пристрасні натури. Вони обожнюють незалежність, постійність. Ці якості знаки вогню переносять у подружнє життя. Якщо другі половинки не будуть привносити в буденність щось новеньке, шлюб швидко закінчиться. Овни потребують щоденних яскравих емоцій, екстремальних пригод. Часто їхні половинки не витримують такої напруги. Овни залишаються одні, але це не робить їх менш щасливими.

Діва (22.08 – 23.09)

Спокійні та розміряні діви зводять з розуму своїх партнерів пристрасним відношенням до дисципліни та порядку. З ними неможливо ужитися у побуті. Їхній консерватизм простежується від ванної кімнати до спальні. Кухонні прибори повинні стояти по наміченим місцям, рушники у ванній вирівняні під лінійку, взуття “вишикуване” як солдати на плацу. Навіть гостям у квартирі важко розслабитися, що вже говорити про другу половинку. Консерватизм та вибагливість даного знаку нерідко призводить до втечі коханої людини та самотнього способу життя.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – яскравий і неординарний зодіакальний знак. Їхню харизму видно за версту, тому дефіцитом уваги вони не страждають. Люди, народжені під цим знаком, здаються вітряними та несерйозними. Вони близько нікого не підпускають до себе. Страх бути покинутим та розчарованим перемагає і Водолії стають лідерами в рейтингові знаків-самітників. Лише справжня рідна душа зможе подолати бар’єр і побудувати міцний союз з представниками стихії Повітря.