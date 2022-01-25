Астрологи склали рейтинг найжорстокіших знаків зодіаку серед жінок

Іноді жінки у плані жорстокості перевершують чоловіків. А такі жіночі якості, як підступність та мінливий настрій, лише посилюють ситуацію, розповідають астрологи.





Овен

Жінка-Овен — життєрадісна та приємна у спілкуванні особа, проте за секунду вона здатна перетворитися на справжнього тирана. Представниці цього знаку зодіаку цинічні, уперті та запальні. Їх може вивести із себе будь-яка дрібниця. Вони лютують, якщо щось йде не за їхнім планом. Також астрологи відзначають, що спалахи гніву трапляються у Овнів, коли вони звалюють на себе занадто багато обов’язків, як у побуті, так і в ділових відносинах. Найкраще, що можна зробити чоловік у такій ситуації – це постаратися згладити гострі кути та запропонувати альтернативу.

Рак

Жінка-Рак – еталон жіночності та ніжності, однак так здається лише на перший погляд. Варто сказати хоча б одне невірне слово, як вона спалахне, як сірник. Представниці цього знаку зодіаку насправді запальні, мстиві та уразливі. Проте астрологи вважають, що Раки не здатні зважитися на щось підступне, тож очікувати від них кривавої помсти не варто. Впоратися з жінкою цього знака зможе лише той чоловік, який її справді любить.

Скорпіон

Жінка Скорпіон одночасно і притягує, і відштовхує. Представниці цього знаку зодіаку небезпечні тим, що знають хворі місця іншої людини та здатні вжалити свого кривдника. Вирішивши піти проти такої жорстокої панночки, ви наживете собі ворога, який не відступає, який не заспокоїться, поки не помститься.

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