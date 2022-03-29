Таксі на Росії зобов’яжуть передавати дані до ФСБ про всіх клієнтів

У мережі з’явилася інформація про новий закон, узгоджений відразу в Мін’юсті, Ространснагляді, Мінпраці, Мінфіні, Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, ФНП і МОЗ Росії.





Йдеться про документ, який зобов’язуватиме агрегаторів таксі передавати дані ФСБ. У рамках нового закону, компанії змусять надавати автоматизований віддалений доступ до своїх інформаційних систем.

Серед даних, яких отримають доступ до ФСБ, відзначаються ті, що використовуються отримання, зберігання, обробки та передачі замовлень легкового таксі. При цьому досі не зовсім зрозуміло, навіщо передаватиметься ця інформація.

Водночас служби таксі повинні будуть передавати до Регіональної навігаційно-інформаційної системи відомості про перевезення, у тому числі про місцезнаходження таксі та водія.

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