Дешевого долару більше не буде: курс гривні від МВФ

Згідно з останнім звітом “Перспективи розвитку світової економіки” Міжнародного валютного фонду (МВФ), на гривню очікує поступова девальвація протягом наступних років. МВФ прогнозує, що до кінця 2024 року обмінний курс становитиме 41 гривню за один долар США, а до кінця 2029 року зросте до 51,1 гривні за долар.

У прогнозі детально описана наступна траєкторія руху гривні до долара США:

2024 РІК: 41,0 ГРН./$1

2025: 45,8 ГРН/$1

2026: 48,6 ГРН/$1

2027: 50.4 ГРН/$1

2028: 52.1 ГРН/$1

2029: 54,1 ГРН/ДОЛ.

Важливо зазначити, що минулі прогнози МВФ часто розходилися з фактичним обмінним курсом, який спостерігався в Україні. Тим не менш, прогноз Фонду на 2024 рік тісно пов’язаний з обмінним курсом 41,4 грн/$1, який також використовується українським урядом у розрахунках державного бюджету.