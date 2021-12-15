Названо банки, де українці найчастіше отримуватимуть “тисячу Зеленського”

Вже менш ніж за тиждень українці, що пройшли повний курс вакцинації, почнуть отримувати обіцяну президентом 1 тисячу гривень. Гроші приходитимуть на віртуальні картки, які найбільш завбачливі громадяни вже встигли створити у запропонованих державою фінансових установах.





Наразі першими за кількістю створених віртуальних карт у рамках державної програми «єПідтримка» стали три популярні українські фінустанови.

До числа лідерів увійшли такі банки:

monobank – 880 000 карток;

А-Банк – 84 200 карт;

Альфа-Банк – 72 300 карток.

Загальна кількість відкритих українцями віртуальних рахунків для отримання «ковідної тисячі» вже перевищила 1 мільйон. Окрім вищезгаданих фінансових установ, отримати «тисячу Зеленського» можна буде в Укргазбанку, та державних Ощадбанку й ПриватБанку. Такими даними поділився із громадськістю народний депутат Михайло Федоров, що обіймає посаду голови Міністерства цифрової трансформації.

Також міністр зазначив, що скоро до проекту «є-Підтримка» долучиться ще один великий український банк. Однак його назву в Мінцифрі поки що не бажають розкривати.

Попри те, що програма «є-Підтримка» стартує лише з 19 грудня, її тестування у державному додатку «Дія» розпочалося вже у понеділок 13 грудня. Випробувати бета-версію системи зголосилося близько 1,3 мільйона громадян.

Нагадаємо, що скористатися бонусом від президента можна буде лише за умови дотримання певних правил та обмежень.

Зокрема, витратити віртуальні кошти дозволять лише на такі товари та послуги:

квитки в театр, кіно, оперу чи музей;

подорожі в межах країни потягом чи літаком;

абонементи до фітнес-клубів та спортивних залів;

книжки;

ліки (лише для осіб, старших за 60 років).

Матиме віртуальна тисяча й обмеження за часом користування. Витратити гроші можна буде лише протягом 4 місяців із дати їх отримання. Після закінчення цього періоду картка «є-Підтримка» стане недійсною, а кошти просто “згорять”, точніше повернуться до державного бюджету.