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Еще 1000 гривен в платежки: к каким тарифам на коммуналку готовиться уже через несколько дней

Жителям столицы уже пришлось испытать на себе «коммунальное бремя».

31.07.2021
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Разговоры во властных кругах о повышении тарифов на коммуналку заставляют украинцев с беспокойством ожидать каждого следующего месяца. В частности о подорожании электроэнергии для населения нас предупреждали еще в июне. Но в результате изменение тарифа откладывается правительством уже во второй раз. Так чего же ждать гражданам от августовских платежек?


По мнению председателя комитета по жилищно-коммунальным вопросам при КГГА Олега Попенко, особых изменений в платежках за август нам ждать не стоит.

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«Серьезных оснований для подорожания комуслуг пока нет. Хотя некоторые теплокоммунэнерго сообщали о повышении цен. Однако в этих заявлениях не было никакой конкретики. Поэтому даже если стоимость тепла и горячей воды возрастет, ждать этого можно только в начале отопительного сезона », – отметил Олег Попенко.

Специалист в области коммунальных услуг также напомнил о росте тарифов на свет, разговоры о котором в стране ведутся чуть ли не с первых дней лета. Однако дату изменения ПСО Министерство энергетики и Кабмин откладывали уже дважды. Всего несколько дней назад подорожание перенесли с 1 августа на 1 сентября. То есть в августе мы все еще будем платить за электричество по ставке 1,68 грн за киловатт.

Пока что увеличились суммы в платежках только для жителей столицы. Однако этот случай скорее можно назвать недоразумением. В июле киевляне получили квитанции за отопление, в которые компания-поставщик внесла также сумму штрафа за несвоевременную оплату услуг. Гражданам насчитали инфляционные проценты и 3% годовой пени на сумму долга. Некоторые домохозяйства таким образом были оштрафованы более чем на 1000 грн.

Однако КП «Киевтеплоэнерго», рассылая такие платежки своим клиентам, не учел, что в Украине на период карантина действует запрет начисления штрафов и пени за коммунальные долги. Поэтому данное дело уже взял под свой контроль Антимонопольный комитет Украины, пообещав киевлянам разобраться с неправомерными штрафами.

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31.07.2021
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