Коли йти до перукаря в грудні: місячний календар стрижок на кінець року

Щоб забезпечити ефективний догляд за волоссям, важливо враховувати місячні фази. Місячний календар стрижок на грудень 2023 року – важливий інструмент для планування.

Кожна місячна фаза має унікальний вплив на результати догляду за волоссям. Фаза повного місяця ідеально підходить для трансформації іміджу, зміцнення здоров’я волосся та стимулювання росту.

І навпаки, фаза спадаючого Місяця може зменшити активність волосяних фолікулів.

Фази Місяця у грудні 2023 року:

Молодик: 13 грудня, 01:31

Повний місяць: 27 грудня, 02:32

Зростаючий Місяць: 14-26 грудня

Убуваючий Місяць: 1-12, 28-31 грудня

Місячне та сонячне затемнення відсутні

Календар стрижок на грудень 2023 року:

Для швидкого росту волосся: 14, 23, 25, 26, 30 грудня

Для зміцнення волосся: 3, 4, 5, 10, 29, 30 грудня

Оптимальні дні для фарбування волосся: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 грудня

Найкращі дні для завивки волосся: 6, 7, 9, 15, 16, 25, 26 грудня.