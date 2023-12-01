Коли йти до перукаря в грудні: місячний календар стрижок на кінець року

Щоб забезпечити ефективний догляд за волоссям, важливо враховувати місячні фази. Місячний календар стрижок на грудень 2023 року – важливий інструмент для планування.
Кожна місячна фаза має унікальний вплив на результати догляду за волоссям. Фаза повного місяця ідеально підходить для трансформації іміджу, зміцнення здоров’я волосся та стимулювання росту.
І навпаки, фаза спадаючого Місяця може зменшити активність волосяних фолікулів.
Фази Місяця у грудні 2023 року:
- Молодик: 13 грудня, 01:31
- Повний місяць: 27 грудня, 02:32
- Зростаючий Місяць: 14-26 грудня
- Убуваючий Місяць: 1-12, 28-31 грудня
- Місячне та сонячне затемнення відсутні
Календар стрижок на грудень 2023 року:
- Для швидкого росту волосся: 14, 23, 25, 26, 30 грудня
- Для зміцнення волосся: 3, 4, 5, 10, 29, 30 грудня
- Оптимальні дні для фарбування волосся: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 грудня
- Найкращі дні для завивки волосся: 6, 7, 9, 15, 16, 25, 26 грудня.
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