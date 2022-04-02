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Клиентов Ощадбанка ожидают изменения уже совсем скоро

Вкладчики государственного банка лишатся 100% гарантии на свои депозиты.

03.04.2022
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Присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) лишит его клиентов определенных привилегий. В частности, вкладчики в случае банкротства государственного банка больше не смогут рассчитывать на 100% возврат своих денег. В чем причина таких изменений в политике Ощада?


Собственно вхождение банка в ФГВФЛ, предусмотренное только что принятым Радой законом №5542-1, будет означать лишение финучреждения так называемого «особого статуса». Благодаря этому статусу государство в полном объеме гарантировало вклады клиентов Ощадбанка на случай его банкротства.

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Однако такие уникальные условия противоречили справедливой конкуренции. Ведь все украинские банки, кроме Ощада, уже давно являются членами ФГВФЛ и гарантируют своим клиентам единую сумму компенсации в 200 тыс. грн. Так что финучреждение фактически покупало себе клиентов с помощью своего эксклюзивного статуса.

После присоединения к ФГВФЛ Ощад и другие банки Украины окажутся в равных условиях, а бороться за конкурентов финучреждению придется традиционными методами. У Ощадапоявится реальная мотивация работать над уровнем сервиса, инвестировать в рекламу и повышать квалификацию своего персонала.

Кроме того, присоединение Ощада к Фонду гарантирования является первым шагом к приватизации государственного банка. А в приватизации Ощадбанк сейчас очень заинтересован, поскольку она открывает широкие возможности для дофинансирования. Уже сейчас стать инвестором Ощада вызвался Европейский банк развития и реконструкции. Однако денег от именитого финучреждения Ощад не получит, пока не завершит процедуру приватизации.

Следует отметить, что отсутствие 100% гарантии на вклады клиентов Ощада – совсем не повод впадать в панику. Согласно тому же закону №5542-1, который на днях был одобрен парламентариями, во время действия военного положения для клиентов всех банков Украины действует 100% гарантия на вклады. К тому же сумма гарантирования ФГВФЛ сразу после войны будет увеличена до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн.

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03.04.2022
1 хвилина на прочитання
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