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Розкрито спосіб захистити організм від тяжкої форми коронавірусу

06.11.2021
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Коти і коронавірус

Фахівці з’ясували, в який спосіб можна захистити організм від важкої форми коронавірусу. Виявилося, що у боротьбі з COVID-19 суттєво допомагає вітамін С. Про це написано у матеріалі, опублікованому виданням The Telegraph.


Як виявили вчені, вітамін C підвищує темпи одужання від коронавірусу на 70% порівняно з препаратом-плацебо.

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Також одна з авторів дослідження Анітра Карр з Університету Отаго в Новій Зеландії розповіла, що у хворих, які приймали вітамін С, підвищився рівень кисню в крові та знизилися маркери запалення.

На думку фахівців, ефективна доза препарату повинна становити від 6 до 24 г внутрішньовенно. Тим не менш, рекомендуємо спочатку звернутися до фахівця та не займатися самолікуванням.

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06.11.2021
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