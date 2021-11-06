Розкрито спосіб захистити організм від тяжкої форми коронавірусу

Фахівці з’ясували, в який спосіб можна захистити організм від важкої форми коронавірусу. Виявилося, що у боротьбі з COVID-19 суттєво допомагає вітамін С. Про це написано у матеріалі, опублікованому виданням The Telegraph.





Як виявили вчені, вітамін C підвищує темпи одужання від коронавірусу на 70% порівняно з препаратом-плацебо.

Також одна з авторів дослідження Анітра Карр з Університету Отаго в Новій Зеландії розповіла, що у хворих, які приймали вітамін С, підвищився рівень кисню в крові та знизилися маркери запалення.

На думку фахівців, ефективна доза препарату повинна становити від 6 до 24 г внутрішньовенно. Тим не менш, рекомендуємо спочатку звернутися до фахівця та не займатися самолікуванням.