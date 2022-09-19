Китайский совет дня на понедельник, 19 сентября

Сегодня важно тщательно распланировать день — все ваши действия будут иметь отдаленные последствия.





Понедельник ожидается бодрым — захочется творить, двигаться, придумывать новое. Советуем не отказывать себе в этих удовольствиях. Только имейте в виду: все действия в этот день будут иметь отдаленные последствия. Потому планируйте понедельник особенно тщательно, дабы не навлечь на себя долгоиграющие неприятности.

Совет дня: запланируйте на понедельник подписание контрактов с партнерами или как минимум переговоры о партнерстве. Смотрите на такое сотрудничество широко — как на опыт совместной деятельности с любыми людьми. Это могут быть близкие или пока дальние, но потенциальные единомышленники. Сделать что-то новое вместе с кем-то — потрясающий опыт.

Предостережение дня: не берите на себя повышенные финансовые и иные обязательства — особенно это касается долгов и кредитов. Начинать судебные процессы тоже не стоит.