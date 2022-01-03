Кому в Україні підвищили мінімальну пенсію до 7000?

На початку року вже передбачено низку підвищень виплат. Ще одна категорія громадян, які отримають збільшення соціальної виплати – ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про ті категорії, які здобули інвалідність. Доплата передбачена всім групам, але для кожного вона буде різною. Яку доплату отримає кожна категорія, розглянемо нижче.





Так найменше буде підвищено пенсію для ліквідаторів з третьою групою інвалідності. Перша та друга група отримають більш суттєві надбавки. Офіційний сайт уряду озвучив такі цифри:

Ліквідатори з першою групою інвалідності з 1 січня 2022 року отримуватимуть не 10340, а 14600 грн.;

Ліквідатори з другою групою інвалідності з 1 січня 2022 року отримуватимуть не 8272, а 9500 грн.;

Ліквідатори з третьою групою інвалідності з 1 січня 2022 року отримуватимуть не 6204, а 7000 грн.

Це означає, що мінімальна пенсія з інвалідності для ліквідаторів аварії на ЧАЕС становитиме 7000 грн.

Це одне з найістотніших підвищень пенсій, яке очікується цьогоріч. Більшість українців таким надбавкам порадіти не зможуть. Так мінімальна виплата зросте лише на 159 грн. Ті, хто пішов на пенсію з необхідним стажем та досягнутим пенсійним віком у 65 років, отримають додатково лише 80 грн.

Такі незначні суми пов’язують із тим, що ПФУ не матиме суттєвого зростання доходу. Підвищення мінімальної заробітної плати лише на 3% не може забезпечити гідне збільшення відрахувань до Пенсійного фонду. За статистикою 40 відсотків громадян, які працюють, офіційно одержують мінімальну зарплату, з якої і відраховують частину до ПФУ. Решту грошей вони отримують на руки і жодних виплат за ними не роблять.

Значне зростання виплат для всіх категорій пенсіонерів очікується лише у разі суттєвого підвищення мінімальної заробітної плати для всіх працюючих українців.