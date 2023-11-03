Улюблений фрукт українців впав в ціні, але закупатись ним не варто

Ціни на яблука в Україні наразі мають тенденцію до зниження, особливо на яблука нижчої якості, які є основним продуктом споживання фруктів у багатьох домогосподарствах. Таке падіння цін спостерігається місцевими виробниками і в першу чергу пов’язане з нижчою якістю деяких видів продукції.

Ці цінові зрушення можуть вплинути на споживчі витрати протягом наступних кількох тижнів.

Незважаючи на ці зміни, супермаркети зберігають середню ціну на найдешевші яблука на рівні 15 грн за кілограм, як і в минулому році. Однак найнижча ціна, зафіксована 31 жовтня, знизилася до 12-13 грн за кілограм.

Експерти ринку EastFruit зазначають, що “неповноцінні” яблука коштують скромніше, оскільки вони не придатні для зимового зберігання. За їхніми даними, в останній тиждень жовтня мінімальні ціни, встановлені фермерами на такі низькосортні яблука, опустилися до 8 грн за кілограм. З іншого боку, яблука вищої якості все ще продаються по 10-15 гривень за кілограм.

Найбільш значне падіння цін спостерігалося на такі сорти яблук, як Джонаголд і Ренет Симиренка, тоді як сорти Гала і Голден Делішес продовжують продаватися за найвищими цінами.

Ключові гравці ринку припускають, що поточні ціни на яблука в Україні можна порівняти з цінами попереднього року. Аналітики вважають, що цей спад є короткочасним і прогнозують, що ціни на яблука можуть відновитися з приходом холодів.

На противагу цьому, минулого тижня ціни на картоплю в Україні зросли на 13%. Виробники стримують пропозицію, вирішивши замість цього зберігати зібрану картоплю. Цей стратегічний вибір є основною причиною зростання вартості цього популярного серед українців овочу.