Власти назвали цену на газ для украинцев: до 17 гривен

Правительство готово помочь органам власти на местах справиться с кризисом на фоне катастрофической ситуации с европейским газовым рынком. Ресурса в украинских хранилищах пока вполне достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022. А что касается его стоимости, то для учреждений соцсферы и населения уже установлены специальные цены.





Подробнее о ситуации с газом накануне старта отопительного сезона рассказал руководитель президентского офиса Кирилл Тимошенко.

«Сейчас можно услышать немало манипуляций относительно цен на отопление. Они постоянно звучат в прессе и из уст оппозиционеров. Достаточно наращивать панику. На европейских рынках цена действительно высоковата, но центральная власть делает все возможное, чтобы справиться с кризисом. Это проявляется в том числе путем установления специальных цен», – отметил Тимошенко.

Политик отмечает, что запасов в отечественных хранилищах вполне достаточно, чтобы обеспечить все потребности населения. К тому же компания «Нафтогаз» готова подписать соглашения с учреждениями социальной сферы хоть сегодня. Специальная цена на энергоресурс для таких потребителей будет составлять 16,8 грн за кубометр. В этой тарифной ставке уже учтена стоимость доставки, распределения и НДС.

Для мелких поставщиков и теплокоммунэнерго, продающих газ непосредственно населению, цена от «Нафтогаза» равна 7,42 грн за 1 куб. м. Поэтому для бытовых потребителей стоимость «голубого топлива» будет не намного больше этой ставки.

Тимошенко подчеркнул, что средства массовой информации и так называемые эксперты «раздувают» проблему в основном из-за регулярных заседаний региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будто бы регуляторы собираются вводить в областях чрезвычайное положение, связанное с проблемными поставками газа.

Но по словам главы Офиса президента, комиссии собираются лишь с целью решения технических проблем, а также скорейшего подписания соглашений с газопоставщиком.