У мережі з’явилися перші живі фотографії Realme 17 Pro. Знімки опублікував інсайдер Абхішек Ядав, і вони дають уявлення про дизайн майбутнього смартфона ще до офіційного анонсу. Крім того, джерела розкривають частину характеристик, і найцікавішою з них є батарея місткістю 10 000 мА·год.

Новий камерний блок

На фото Realme 17 Pro постає в матовому чорному корпусі з пласкими бічними гранями. Позаду розташований квадратний камерний блок, у якому об’єктиви розміщені у двох витягнутих вирізах, а під ними знаходиться світлодіодний спалах. Порівняно з попередником компонування камер помітно змінилося, тож новинку важко буде сплутати з Realme 16 Pro.

Фронтальна панель отримала тонкі рамки довкола дисплея, а фронтальна камера розміщена в круглому вирізі по центру. Загалом смартфон виглядає стримано й лаконічно, без надмірних декоративних елементів.

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Realme 17 Pro на першому живому фото

Батарея на 10 000 мА·год

Головною особливістю Realme 17 Pro може стати акумулятор місткістю 10 000 мА·год. Для порівняння, Realme 16 Pro має батарею на 7000 мА·год, тож приріст становитиме понад 40%. Ще кілька років тому такі показники були доступні лише захищеним смартфонам, а тепер вони поступово з’являються і в звичайних моделях середнього класу завдяки кремній-вуглецевим акумуляторам.

Водночас швидкість зарядки, ймовірно, знизиться. Новинка має отримати підтримку дротової зарядки потужністю 65 Вт через USB-C, тоді як попередник заряджається на 80 Вт. З огляду на більшу місткість батареї повне заряджання займатиме помітно більше часу.

Інші характеристики

За попередніми даними, смартфон оснастять AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, як і в попередника. Основою стане 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 7300 із чотирма ядрами Cortex-A78 з частотою до 2,5 ГГц і чотирма енергоефективними ядрами Cortex-A55 з частотою 2 ГГц.

Щодо камер інформації поки менше. Фронтальна камера може отримати сенсор на 32 Мп замість 50 Мп у Realme 16 Pro. Чи збереже новинка 200-мегапіксельну основну камеру попередника, поки невідомо.

Дату презентації Realme ще не оголосила, як і ціну. Утім, поява живих фото зазвичай означає, що до офіційного анонсу залишилося небагато часу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що realme випустила бюджетний P4s Lite з батареєю на 7000 мА·год. Смартфон отримав екран із частотою оновлення 120 Гц і став ще одним прикладом того, як компанія робить ставку на автономність навіть у доступних моделях.