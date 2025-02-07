«Народний» iPhone SE 4 покажуть наступного тижня

Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що Apple анонсує iPhone SE 4 наступного тижня, а продажі почнуться в лютому.

iPhone SE четвертого покоління стане найпотужнішим «народним» iPhone в історії і отримає новий корпус. Товстих рамок зверху і знизу не буде. Кнопки «Додому» також позбудуться. За дизайном гаджет нагадає iPhone 14: отримає систему Face ID і порт USB-C. Однак тильна камера буде тільки одна.

Апаратною основою новинки стане чип A18, який також ставлять в iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 8 ГБ. Це необхідний мінімум для роботи з системою штучного інтелекту Apple Intelligence. Також ідеться про використання фірмового модему 5G від самої Apple.

Очікувана вартість смартфона – від $500.