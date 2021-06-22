Інтернет Ілона Маска набрав рекордну швидкість

Швидкість супутникового інтернету Starlink досягла рекордної позначки, перевищивши показник в 600 мегабіт в секунду. Про це повідомляє видання Wccftech.





Рекордний показник – 649 мегабіт в секунду – зафіксував у своєму Twitter блогер з Німеччини під ніком awlnx. За його словами, мережа інтернету Starlink набрала рекордну швидкість 15 червня 20:45 за місцевим часом. Це більш ніж на 100 мегабіт в секунду перевищує рекордну швидкість Ілона Маска, досягнуту в США.

Однак через високу швидкості збільшився час затримки – приблизно до 56 мілісекунд. Цього недостатньо для ефективної передачі даних під час відеоконференцій і онлайн-ігор. Також користувач з Німеччини розповів, що при досягненні рекордної швидкості його термінал для прийому сигналу, що знаходиться на вулиці, нагрівся до 56 градусів. При цьому в даний момент температура повітря становила 35 градусів.

Попередній рекорд швидкості Starlink був також зафіксований в Німеччині. Місцевий користувач отримав швидкість скачування даних на рівні 560 мегабіт в секунду, затримка склала 13 мілісекунд.

Також нагадаємо, що недавно Ілон Маск перейменував себе в твіттер.