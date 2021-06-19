Softnews

Ілон Маск перейменував себе в Twitter

Тепер його ім'я в соцмережі значиться як Ілон Маск Другий (Elon Musk, the 2nd).

19.06.2021
2 Менше хвилини
Ілон Маск

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск давно відомий своєю симпатією до Twitter. Зараз у нього в мікроблозі більш 57 млн ​​передплатників.


З чим пов’язана зміна імені в Twitter, точніше додавання до нього ще одного слова, невідомо. Сам Ілон Маск в постах цього не уточнює і на коментарі зацікавлених передплатників поки не відповідає.

Можна припустити, що таким чином він хотів привернути увагу до нової опублікованій фотографії, на якій видно відразу два космічні кораблі – Starship SN15 і Starship SN16.

Новини по темі

«Справжня фотографія двох кораблів поруч з баром Starbase Tiki Bar справа» , – пише підприємець над фото:

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

19.06.2021
2 Менше хвилини

Новини по темі

Операційні системи Windows 10 і Windows 11 порівняли в кількох тестах: переможець очікуваний

18.06.2021

Як телефонувати з Android та iPhone коли немає мережі?

18.06.2021

Складено ТОП кращих додатків-радіо для iPhone

18.06.2021
Android 12

Двадцять смартфонів отримали оновлення Android 12 – список і подробиці

18.06.2021
Back to top button