Ілон Маск перейменував себе в Twitter

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск давно відомий своєю симпатією до Twitter. Зараз у нього в мікроблозі більш 57 млн ​​передплатників.





З чим пов’язана зміна імені в Twitter, точніше додавання до нього ще одного слова, невідомо. Сам Ілон Маск в постах цього не уточнює і на коментарі зацікавлених передплатників поки не відповідає.

Можна припустити, що таким чином він хотів привернути увагу до нової опублікованій фотографії, на якій видно відразу два космічні кораблі – Starship SN15 і Starship SN16.

«Справжня фотографія двох кораблів поруч з баром Starbase Tiki Bar справа» , – пише підприємець над фото: