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Ілон Маск перейменував себе в Twitter
Тепер його ім'я в соцмережі значиться як Ілон Маск Другий (Elon Musk, the 2nd).
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск давно відомий своєю симпатією до Twitter. Зараз у нього в мікроблозі більш 57 млн передплатників.
З чим пов’язана зміна імені в Twitter, точніше додавання до нього ще одного слова, невідомо. Сам Ілон Маск в постах цього не уточнює і на коментарі зацікавлених передплатників поки не відповідає.
Можна припустити, що таким чином він хотів привернути увагу до нової опублікованій фотографії, на якій видно відразу два космічні кораблі – Starship SN15 і Starship SN16.
«Справжня фотографія двох кораблів поруч з баром Starbase Tiki Bar справа» , – пише підприємець над фото:
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