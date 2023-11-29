Функція на Android смартфонах, яку точно слід відключити більшості українців

Помічали, що іноді під час використання Bluetooth смартфон розряджається швидше, ніж зазвичай?

Річ у тім, що в Android з’являється дедалі більше налаштувань, частина з яких є щонайменше спірними, а деякі й зовсім не мають сенсу в наших широтах.

Більшості давно відомо, що будь-яка активність (завдання застосунку) прямо впливає на час і якість роботи смартфона.

І нехай у флагманах їхнє вимкнення не призведе до кратного збільшення продуктивності, на середньобюджетних смартфонах це має сенс, адже допоможе не тільки розвантажити процесор, а й дасть змогу смартфону розряджатися повільніше, ніж зазвичай.

Щоб знайти потрібне налаштування, відкрийте головне меню – Google – Особиста безпека.

І в разі, якщо на вашому смартфоні іноді ввімкнено Bluetooth-модуль, незайвим буде відкрити пункт “Сповіщення про невідомі трекери” і відключити його.

Це налаштування сканує оточення на наявність GPS-трекерів кожні 10 хвилин, що безумовно не кращим чином позначається на часі роботи.