Розпочалися продажі топового процесора для ігор AMD Ryzen 7 9800X3D

Продажі стартували 7 листопада. За найшвидший геймерський процесор просять 479 доларів США.

Процесор прийшов на зміну AMD Ryzen 7 7800X3D. Але рекомендована роздрібна ціна нового ЦП вища. Надбавка склала 30 доларів.

За 479 доларів геймер отримує 8-ядерний 16-потоковий CPU на архітектурі Zen 5 з частотою роботи в режимі буста 5,2 ГГц. Сукупний обсяг кешу склав 104 МБ. Теплопакет знаходиться на рівні 120 Вт. Огляди процесора вже опубліковані. І більшість критиків сходиться на думці, що це найкращий ігровий ЦП в історії.

Крім того, на відміну від AMD Ryzen 7 7800X3D у AMD Ryzen 7 9800X3D все непогано з продуктивністю в бенчмарках і робочих додатках. А ще новий чіп годиться для розгону.