Samsung Galaxy S23 і Galaxy Z Fold5 отримають усі нові функції Galaxy S24

Після презентації Galaxy Unpacked компанія Samsung поділилася подробицями про доступність низки функцій на базі штучного інтелекту на інших пристроях бренду.

Представники Samsung офіційно заявили, що компанія “з нетерпінням чекає можливості впровадити можливості Galaxy AI в серію Galaxy S23, включно з S23FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5 і Galaxy Tab S9, до кінця першого півріччя 2024 року”.

Нові інструменти штучного інтелекту Samsung включають в себе функції Chat Assist, який може перекладати текст або голос в режимі реального часу, домальовувати об’єкти на фотографіях і кадри для сповільненої зйомки, а також шукати предмети на знімках за допомогою Google Lens.

Поки незрозуміло, чи всі функції перейдуть торішнім флагманам, оскільки на презентації Samsung заявляла, що вони використовують нейропроцесор чипа Snapdragon 8 Gen 3 для обробки запитів ШІ.

Чекаємо виходу оновлення One UI 6.1 для Galaxy S23 та інших пристроїв у найближчі кілька місяців.