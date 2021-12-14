Незвичайні вежі стільникового зв’язку: кактуси, пальми і не тільки

Промисловий дизайн почали використовувати ще у 70-х роках минулого століття у низці західних країн. Він виступив у ролі ефективного інструменту приховування комунікацій не тільки у населених пунктах, а й далеко їх. Так в американських пустелях почали з’являтися величезні вежі стільникового зв’язку у вигляді кактусів або штучних пальм.





На жаль, до нашої країни цей тренд поки не прийшов, тому ми можемо спостерігати лише сірі стовпи з обладнанням для стільникового зв’язку. Водночас у багатьох країнах світу вже давно використовують придорожню інфраструктуру, яка має одну мету – озеленення території. Нехай воно буде штучним, але це краще, ніж сірі та нудні стовпи на пострадянському просторі.

Незвичайні вежі зв’язку

Якщо ви бували на Заході або просто вивчали цю тематику, то могли помітити, що у багатьох країнах будують дуже дивні споруди. З першого погляду функціонал великих штучних кактусів чи дерев складно зрозуміти. Насправді вони є закамуфльованими вежами зв’язку, які ідеально вписуються в навколишній ландшафт. Загадкою залишається той факт, що в нашій країні досі не почали будувати оригінальні споруди.

На замітку. У Північній Америці місцеві жителі давно звикли до дивного сусідства, коли поруч із справжнім десятиметровим кактусом може стояти така ж величезна вежа зв’язку.

За формою та габаритами стільникові вежі намагаються робити так, щоб вони повністю копіювали дерева, кактуси та інші природні об’єкти. Такий спосіб дозволяє максимально ефективно інтегрувати сучасні комунікації в природу та навколишній ландшафт.

Пальми, ялинки та кипариси

Не тільки “стільникові” кактуси або пальми можна зустріти на просторах Америки. Якщо регіон не настільки посушливий як Мексика, місцеві оператори стільникового зв’язку намагаються використовувати відповідні форми для вишок.

Варто зазначити, що подібне маскування використовують не лише у США чи Мексиці. Наприклад, у Єгипті можна зустріти величезні пальми, які зовні здаються справжніми, а всередині приховують цілу мережу комунікацій та ретрансляторів.

У помірних широтах США найчастіше можна зустріти вежі у вигляді хвойних дерев. Вони ідеально вписуються та буквально зливаються з ландшафтом. Крім практичної сторони, такі вежі відповідають за безпеку. Наприклад, вандалам набагато складніше з великої відстані розпізнати вежу стільникового зв’язку у вигляді дерева.

Погодьтеся, що такі комунікації могли б ідеально вписатися в наших широтах, де можна використовувати ялинки, кедри та інші дерева для маскування.