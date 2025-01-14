Названо кращий смартфон на Android на перший місяць 2025 року

У Tom’s Guide назвали Samsung Galaxy S24 Ultra найкращим смартфоном на Android на січень 2025 року

Samsung Galaxy S24 Ultra, як і раніше, неперевершений смартфон на Android, вважають у Tom’s Guide. У нього видатна камера, флагманський дисплей, великий екран, є підтримка стилуса.

Простий Samsung Galaxy S24 також потрапив у топ, як найкращий преміальний смартфон Samsung для всіх. Він компактний, швидкий, з якісною збіркою.

Тим, хто хоче заощадити, рекомендують Google Pixel 8a, який є найкращим, виходячи зі співвідношення ціни та характеристик.

А найбільш вдалим смартфоном з ШІ-функціями є Google Pixel 9 Pro XL, актуальний флагман американської компанії зі швидким процесором і хорошою камерою. Базовий Google Pixel 9 дешевший і майже настільки ж гарний, але у нього простіша камера.

OnePlus 13 із флагманським чипом Snapdragon 8 Elite є найшвидшим смартфоном у топі. А ще у нього швидкісна зарядка і чудовий екран.

У топ потрапив і OnePlus 13R, менш дорогий смартфон, ніж OnePlus 13. У нього симпатичний дизайн, спритний чипсет і якісний дисплей.

Найкращим смартфоном у форм-факторі книжки названо OnePlus Open, а найбільш вдалою розкладачкою є Motorola Razr Plus 2024.