Маск поїде на Tesla до будинку Цукерберга і спробує влаштувати бійку

Глава SpaceX Ілон Маск заявив, що збирається протестувати електрокар Tesla, здійснивши поїздку до будинку глави Meta Марка Цукерберга в Пало-Альто на території американського штату Каліфорнія. Про це він розповів у соцмережі X (у минулому Twitter).

Для тест-драйву системи автопілота Tesla в Пало-Альто я попрошу машину під’їхати до будинку Цукерберга. Заодно протестую функцію прямих відеотрансляцій у X, щоб ви могли стежити за нашими пригодами в режимі реального часу!» – Написав мільярдер.

Він також додав, що має намір зателефонувати у дверний дзвінок та поспілкуватися з Цукербергом. «Якщо нам пощастить, і Цук справді відчинить двері, то бути бійці!» – Уточнив Маск.

При цьому бізнесмен упевнений, що Цукерберг знову відповість, що «із задоволенням бився б у будь-який час, але бла-бла UFC щось таке».

Представник Meta відповів виданню Business Insider, що Маск не зміг би зустрітися з Цукербергом найближчими днями в Каліфорнії.

«Марк зараз мандрує і не знаходиться у Пало-Альто. Крім того, Марк серйозно ставиться до цього виду спорту і не збирається битися з кимось, хто випадково з’являється біля його дверей», – повідомив речник.