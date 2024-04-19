OnePlus Ace 3 Pro отримає OLED-екран та Snapdragon 8 Gen 3

З’явився витік, що розкриває дизайн і специфікації нового смартфона OnePlus.

OnePlus Ace 3 Pro імовірно отримає значні зміни в зовнішньому вигляді та найпотужніше залізо.

За даними інсайдера Digital Chat Station, OnePlus Ace 3 Pro отримає OLED-екран із вигнутими краями і роздільною здатністю 1.5K. Пристрій матиме металеву середню рамку і скляну задню панель, а його дизайн, імовірно, відрізнятиметься від наявних флагманів OnePlus.

Під капотом OnePlus Ace 3 Pro розташується процесор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативної пам’яті і 1 ТБ сховища.

За фотоможливості відповідатиме основна камера на 50 Мп (ймовірно, це буде той самий сенсор IMX890, що і в OnePlus Ace 3/12R). Акумулятор з ємністю близько 6000 мАг підтримує швидку зарядку на 100 Вт.

Деякі джерела повідомляють про можливий варіант OnePlus Ace 3 Pro з колосальними 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x.

Раніше повідомлялося, що Компанія OnePlus випустила бюджетний флагман із 1 ТБ пам’яті