Великі недоліки кожного iPhone по версії Дурова

Павло Дуров нещодавно розкритикував компанію Apple. Це розпочалося з того, що представники компанії відімкнули шифрування на смартфонах, які продаються саме в Китаї, адже це було вимогою влади, але в США продовжується шифрування, адже конфіденційність являється найголовнішим пріоритетом для Apple.





Російський мільярдер також додає, що представники Комуністичної партії Китайської Народної Республіки цінять компанію саме за її тоталітарність. Аби підтвердити свої слова, Павло звертає увагу саме на той факт, що представники операційної системи Android дають можливість встановлювати ПЗ не лише з офіційних джерел, а в той же момент Apple дає можливість користувачеві встановлювати програмне забезпечення лише через Apple Store. Також в ряду з цим стоїть і iCloud, адже резервну копію пристрою можна зробити лише в цьому додатку. Через це засновник Telegram вважає, що всі користувачі системи IOS прирівнюються до рабів.

Щодо тестування свого Телеграму за допомогою iPhone, Дуров також додав, що технічні характеристики досить застаріли, і вони його повертають в минуле. Чому? Все через те, що на пристроях відсутня висока частота оновлення зображення. Саме це являється для розробників неймовірним недоліком.

Окрім вище згаданої критики своє обурення виражали і інші користувачі даного типу смартфонів. Їх увага зверталася на те, що пристрої не мають підтримки мережі п’ятого покоління, а також обурення було щодо 90 Гц дисплеїв. Це компанії вдалося виправити і вже iPhone 12 мав підтримку 5G, але екрани були 60 Гц. Щодо дисплею у Apple відзначають, що цієї осені на пристроях з’являться перші дисплеї 120 Гц.