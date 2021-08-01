Частина українців більше не зможе обміняти свої долари

Жорсткі правила фінансового моніторингу, що вже торкнулися більшості світових банків, вплинули й на Україну. Зокрема набагато складніше стало обмінювати іноземну валюту у вітчизняних банках. Українські фінансові установи не поспішають приймати підозрілі купюри, побоюючись, що валюта не пройде перевірку іноземного банку, до якого буде передана на реалізацію.





Які купюри не приймають

Обміняти старі та пошкоджені долари в країні стало майже нереально. Українці все частіше жаліються на відмови касирів прийняти ту чи іншу банкноту. Однак дивуватися тут нічому Жоден працівник банку не бажає бути відповідальним за купюру, яку потім неможливо буде реалізувати.

За словами експерта у галузі фінансів Василя Невмержицького, основним критерієм банків наразі є «чистота походження» іноземної валюти. Тож віднедавна вони почали ретельно перевіряти не тільки справжність купюри, але й її історію. Тобто фінансова установа повинна бути впевнена, що дана банкнота не була задіяна у якихось підозрілих оборудках, як то наркоторгівля, торгівля зброєю, чи інші незаконні операції.

Звісно ж, найбільше підозр викликають саме купюри із проколами, дивними плямами, або ж надривами. Такий грошовий знак фінансова установа обов’язково повинна відправити до банку-кореспондента, що є її іноземним партнером та допомагає у реалізації валюти. Саме на цьому етапі й може виникнути низка питань щодо походження підозрілої купюри.

Інші обмеження для банків

Поза обміном валют, моніторинг значно ускладнив ще низку фінансових операцій. Все частіше банківські установи відмовляються навіть здійснити переказ коштів з рахунку свого клієнта. А деяким, підозрілим з точки зору банку, особам взагалі відмовляються надавати будь-які послуги.

Наразі система фінансового моніторингу може заблокувати наступні операції: