В Україні урізали деякі соціальні виплати

У Верховній Раді прийняли закон, який спростить процедуру оформлення допомоги по безробіттю. Тепер виплати зможуть отримувати навіть особи, що офіційно не розірвали трудовий договір, або втратили лише частину доходу. Натомість розмір цього виду соціальної допомоги дещо зменшиться.





Згідно із законопроектом №7275, прийнятим 21 квітня, сума виплат по безробіттю тепер буде прив’язане до мінімальної зарплатні, а не до прожиткового мінімуму, як це було раніше. Таким чином максимальний розмір держдопомоги особам, що втратили роботу становитиме 9750 грн, тобто 1,5 мінімальної заробітної плати. Тоді як до прийняття цього закону безробітні могли розраховувати на щомісячне утримання до 9924 грн.

Мінімальна ж сума соцдопомоги по безробіттю становитиме 650 грн. Таку виплату призначатимуть громадянам, які за рік до отримання статусу безробітного мали менше 6 місяців офіційного стажу. Якщо страховий стаж перевищував пів року – сума допомоги становитиме 1800 грн.

Мінімальну виплату безробітні можуть отримувати навіть якщо у центру зайнятості немає достатньої інформації про їх трудовий стаж. Мінімальну допомогу будуть виплачувати протягом дії військового стану та ще пів року після його скасування. Коли дані про попередній стаж безробітного буде уточнено, розмір соціальної допомоги переглянуть.

Згідно з новою спрощеною процедурою громадянину, що втратив роботу, не обов’язково особисто відвідувати центр зайнятості для оформлення допомоги від держави. Для цього йому достатньо повідомити будь яким доступним способом комунікації про свій намір отримати статус безробітного.

Призначити виплати по безробіттю можуть навіть переселенцям, що не мають необхідних документів. У цьому випадку всю необхідну інформацію про внутрішньо переміщених осіб центр зайнятості черпатиме із реєстрів місцевих органів влади.

На допомогу можуть розраховувати також громадяни, що втратили лише частину свого доходу, або з певних причин не розірвали договору із роботодавцем. В той час, як українці, що покинули територію країни більш ніж на 30 діб, втрачають своє право на виплати по безробіттю.